【KTSF 歐志洲的報導】

美國農業部(USDA)從4個州的白尾鹿收集的血液樣本發現,有三成的鹿體內有新冠病毒的抗體。

美國農業部的動物與植物健康檢測服務,從伊利諾伊州、密西根州、紐約州和賓夕凡尼亞州,這4個州的白尾鹿身上收取血液樣本,發現3分之1的鹿血液中有新冠病毒的抗體。

科學家表示,對這發現並不感到驚奇,因為鹿經常跟人有近距離的接觸。

研究人員表示,這些鹿並沒有顯示病毒導致病症,但是這項研究並沒有說鹿能否散播病毒。

農業部正與聯邦疾控中心(CDC)制定研究後的下一步。

