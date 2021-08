【有線新聞】

美國向港人提供「臨時避風港」計劃,中國外交部和港澳辦重申強烈不滿和堅決反對。

中國外交部發言人華春瑩指,美方大肆攻擊抹黑國安法及中方治港政策,是粗暴干涉香港事務和中國內政又一惡劣表現,已向美方提出嚴正交涉,重申國安法完善了香港法治,恢復安全穩定,所謂提供避風港純屬無稽之談,真實目的是要為反中亂港分子撐腰打氣,破壞香港繁榮穩定,遏制中國發展。

港澳辦亦指,一切外部干涉都不能動搖中央和特區實施國安法的意志和決心,不能阻擋香港發展和中國前進步伐。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。