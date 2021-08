加州水資源管理局有史以來首次關閉Oroville湖水力發電（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於湖泊水位持續下降,加州水資源管理局人員有史以來首次關閉Oroville湖水力發電,這代表加州的旱情有多嚴重。

Oroville湖是加州第二大水庫,所屬的Hyatt發電廠容量是750兆瓦,但通常根據湖泊水位提供100兆瓦到400兆瓦,但隨著水位的下降,運行容量也一直在下降,從上星期提供30兆瓦降到這星期的10兆瓦,但當湖水位低於630至640英尺時,它就無法發電。

根據州數據,Oroville湖週四水位只有642英尺,迫使官員首次關閉發電廠。

由於氣溫飆升,加上輸電限制,電網運營商一直擔心今年夏天會停電,並已發出6次自願性節能的呼籲。

有分析指,因為受到氣候變化的影響,加州須依靠其他電力選擇,雖然該州可以進口額外電力供應,但山火威脅到西部輸電線路,使得情況變得不那麼可靠,就像上個月熱浪侵襲加州和俄勒岡州的情況一樣。

強調環保的州長紐森不得不放寬對石化燃料使用的規定,以便在緊急情況下提供備用電源,避免去年夏天熱浪期間發生的大停電。

