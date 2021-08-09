阿里巴巴處罰涉及懷疑性侵案員工

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阿里巴巴一名杭州女員工，懷疑遭上司強迫出差再性侵，公司辭退涉事男上司，另有高層被處罰。

阿里巴巴一名已婚女員工指控在出差時被灌醉，並遭男上司及客戶性侵事件引發輿論嘩然。阿里巴巴董事會主席張勇，星期一凌晨在公司內聯網發聲明，指涉事男職員與女同事在酒醉下有過度親密行為，嚴重違反公司規定，將他革職永不錄用。

至於他有否涉及違法行為就交由警方調查取證。另外，同城零售兩名高層引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分。張勇指相關主管無積極跟進須承擔領導責任，他承諾會協助和照顧涉案女員工，強調反對陪酒等醜陋酒桌文化。

事件發生於上月末，該名女員工指男上司強迫她到濟南出差，應酬期間被灌醉遭客戶上下其手，當晚男上司又帶著避孕套四次進入她的酒店房間，女員工其後連番向公司投訴，但都沒有得到積極回應。

《人民日報》旗下「踏浪青年」發評論稱，事件在7月27日發生直至星期日輿論發酵才處理，質疑阿里巴巴是因為壓不住輿論，才表示「絕不姑息」，又直斥事件是公司在酒桌上靠售賣女下屬賺黑心錢，強調在反壟斷國策下，若有人想通過公關手段壓制輿論，是聰明反被聰明誤，認為阿里巴巴需要有一次大變革。

而6千名阿里巴巴員工就發聯合倡議，指出事件反映公司組織存有系統性漏洞，並提議要建立公司反性侵保護組織。

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