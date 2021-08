阿里巴巴處罰涉及懷疑性侵案員工

【有線新聞】

阿里巴巴一名杭州女員工,懷疑遭上司強迫出差再性侵,公司辭退涉事男上司,另有高層被處罰。

阿里巴巴一名已婚女員工指控在出差時被灌醉,並遭男上司及客戶性侵事件引發輿論嘩然。阿里巴巴董事會主席張勇,星期一凌晨在公司內聯網發聲明,指涉事男職員與女同事在酒醉下有過度親密行為,嚴重違反公司規定,將他革職永不錄用。

至於他有否涉及違法行為就交由警方調查取證。另外,同城零售兩名高層引咎辭職,阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分。張勇指相關主管無積極跟進須承擔領導責任,他承諾會協助和照顧涉案女員工,強調反對陪酒等醜陋酒桌文化。

事件發生於上月末,該名女員工指男上司強迫她到濟南出差,應酬期間被灌醉遭客戶上下其手,當晚男上司又帶著避孕套四次進入她的酒店房間,女員工其後連番向公司投訴,但都沒有得到積極回應。

《人民日報》旗下「踏浪青年」發評論稱,事件在7月27日發生直至星期日輿論發酵才處理,質疑阿里巴巴是因為壓不住輿論,才表示「絕不姑息」,又直斥事件是公司在酒桌上靠售賣女下屬賺黑心錢,強調在反壟斷國策下,若有人想通過公關手段壓制輿論,是聰明反被聰明誤,認為阿里巴巴需要有一次大變革。

而6千名阿里巴巴員工就發聯合倡議,指出事件反映公司組織存有系統性漏洞,並提議要建立公司反性侵保護組織。

