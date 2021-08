影評：《自殺突擊隊集結》看反派人物轉身為英雄

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

五年前,一部以反派人物為主角的動作片惡評如潮。今年換了導演 捲土重來。

美國政府一個突擊部隊,進行許多少為人知的地下任務。基於政治敏感,也只能請來有特殊能力的人,來執行這任務。突擊隊成員來自長期在獄中的犯罪分子,為了要減少監刑也答應。這次的任務是到南美洲的一個小島,摧毀一個秘密設施中,涉及外星生物研究的所有素材。

找來的自殺突擊隊成員,除了有殺人不眨眼的Bloodsport 和Peacemaker,還有人們熟悉的,一度是小丑Joker 的女友Harley Quinn、有一個能夠控制老鼠的少女、一個能夠噴出色彩圓圈的羞澀男子、甚至還有一頭能夠在陸地行走的鯊魚人,向任務挺進的過程驚險,充滿殺機。直到最後和這外星怪物見面,拼個你死我活。

電影不乏詼諧對白,對自己不太認真的處理方式,其實也擴大了電影的可信度。導演是《銀河護衛隊 Guardians of the Galaxy》的James Gunn。這是非一般的超級英雄電影,反派人物是電影的主角。鏡頭也充滿暴力,要看要有心理準備。但這些人物也有他們討好和幽默的一面,所以還是容易要觀眾

,從他們進行任務的過程中認識他們。和一般的超級英雄電影相比,電影不需要觀眾喜歡這些人物,所以也不惜在進行任務期間,將他們逐個殺掉。要是肯接受電影暴力的話,這是一部觀感十足的另類喜劇。

《自殺突擊隊集結 The Suicide Squad》搞笑和娛樂成分高。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映,也在HBO Max 串流平台同步推出。

電影網頁:https://www.thesuicidesquad.com/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Suicide Squad” Review: A fun comeback of the super villians

“Screening Room” reviews “The Suicide Squad”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.thesuicidesquad.com/

Now in theatres and streaming on HBO Max