美國一半人口已接種完整疫苗 新症及死亡數字續升

【KTSF 張麗月報導】

美國人口中,佔了一半人已經接種了完整疫苗,但染疫個案和死亡人數繼續上升,專家因此提醒,仍未接種疫苗的人士盡快去打疫苗針。

統計顯示,染疫住院的人士中,大部份都是仍未打疫苗針的人。

後悔沒有打疫苗的病人Travis Campbell說:「接種疫苗很重要,身為家長、人類一份子,我希望人人可以去打針。」

傳染力更強的印度Delta變種病毒,令新症和死亡個案大幅增加,比上週勁升約五成,大部份染疫的人都是還未打針,有些未打針的人,終於決定要去打針。

丈夫死於新型肺炎的Maria Garza說:「如果我們在生病前,可以接種疫苗,我仍有丈夫,孩子仍有父親,。」

現時有近七成的人住在病毒傳染力高的地方,比如路易斯安那州本週住院人數就打破紀錄。

雖然近一個月來,疫苗接種率達到最高峰,但衛生專家認為可以做得更好,尤其是疫情最嚴重的南部州份,疫情仍未去到頂峰。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky醫生說:「我們仍看見佛州個案急升,許多在路州和南部州份正攀升,所以我們仍未達到高峰。」

版權所有,不得轉載。