美國一半人口已接種完整疫苗 新症及死亡數字續升

【KTSF 張麗月報導】

美國人口中，佔了一半人已經接種了完整疫苗，但染疫個案和死亡人數繼續上升，專家因此提醒，仍未接種疫苗的人士盡快去打疫苗針。

統計顯示，染疫住院的人士中，大部份都是仍未打疫苗針的人。

後悔沒有打疫苗的病人Travis Campbell說：「接種疫苗很重要，身為家長、人類一份子，我希望人人可以去打針。」

傳染力更強的印度Delta變種病毒，令新症和死亡個案大幅增加，比上週勁升約五成，大部份染疫的人都是還未打針，有些未打針的人，終於決定要去打針。

丈夫死於新型肺炎的Maria Garza說：「如果我們在生病前，可以接種疫苗，我仍有丈夫，孩子仍有父親，。」

現時有近七成的人住在病毒傳染力高的地方，比如路易斯安那州本週住院人數就打破紀錄。

雖然近一個月來，疫苗接種率達到最高峰，但衛生專家認為可以做得更好，尤其是疫情最嚴重的南部州份，疫情仍未去到頂峰。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky醫生說：「我們仍看見佛州個案急升，許多在路州和南部州份正攀升，所以我們仍未達到高峰。」

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