美國7月新增94.3萬個職位 比預期多十萬份工作

聯邦勞工部發表的最新就業報告顯示,7月份增加94.3萬個職位,是近一年來招聘速度最快,也比預期多出接近十萬份工作。

其中酒店及旅遊業職位增幅最多,約共增加38萬份工作,但比去年疫情高峰期仍然減少大約一成職位,運輸和製造業的招聘也有好轉,有助紓援供應鏈瓶頸問題。

聯儲局認為,供應鏈有阻滯,是導致近期通脹飆升的原因之一。

此外,5月和6月份新增職位數目經過修訂後,也調高約共增加12萬份工作。

全國失業率就明顯跌至5.4%,是近一年半以來最低水平。

有分析指出,就業數據表現強勁,可能會促使聯儲局在年底或明年初開始,考慮慢慢縮減每個月買債的刺激經濟量寬措施,預料需時起碼十個月,縮減買債計劃將會是第一步,最終走向加息。

而聯儲局也曾預測,起碼到2023年才考慮加息,分析又說,是否縮減買債還要視乎當前的疫情進度。

