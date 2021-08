【有線新聞】

得克薩斯州一輛懷疑超載的小巴發生車禍,至少10死、20多傷。

撞至嚴重變形的小巴,周三下午駛至得州恩西諾一條高速公路時超速,撞到電線桿和停車指示牌。當局指載了29名移民的小巴,本應只可載15人。

