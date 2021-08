台灣觀光局在灣區推出抽獎免費喝珍珠奶茶3個月活動（視頻）

【KTSF】

受到疫情影響,全球觀光產業受到重創,在海外推廣觀光活動也出現許多限制,台灣觀光局想到新創意,在灣區推出抽獎免費喝珍珠奶茶三個月的活動,為將來重開邊境預作準備。

台灣雖然疫情降為二級,邊境管制仍照舊,也就是禁止外國人入境,即便是海外僑民返台,入境也要隔離檢疫14天,使得疫情期間入境人數大幅減少。

目前長榮舊金山直飛台灣的載客班機一週只有五班,華航更是一週只有一到兩班。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說:「去年因為疫情的影響,去台灣觀光的人數不到140萬人次。」

官方數據顯示,疫情之前,每年到台灣觀光的人次超過一千萬,2019年更創下新高,達到1,186萬人次,可以想見觀光產業受創嚴重。

在疫情期間,雖然無法鼓勵更多人前往台灣,台灣觀光局發揮創意,從源自台灣的珍珠奶茶為出發,和灣區的台灣品牌手搖飲料,合作推出打卡抽獎活動,希望種下到台灣旅遊的種子。

賴銘琪說:「等到疫情平復之後,這個種子就會發芽,然後開花結果,來帶動台灣觀光產業的復甦。」

民眾不需消費,只要進店到這個OhBear吉祥物的台灣特色打卡牆,拍照並上傳照片,就可以參與抽獎。

台灣觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊說:「三個月免費珍奶喝到飽的機會,是抽獎的,所以每家門市各有一個機會。」

抽獎方式將照片上傳自己的Instagram,並標記http://taiwantourism.na,以及truedan.norcal即可,共有三個名額.

另外,台灣觀光局還與業者聯名推出海灘包,買25元禮物卡即可免費得到,活動即日起至9月5日截止。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。