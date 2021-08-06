台灣觀光局在灣區推出抽獎免費喝珍珠奶茶3個月活動（視頻）

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受到疫情影響，全球觀光產業受到重創，在海外推廣觀光活動也出現許多限制，台灣觀光局想到新創意，在灣區推出抽獎免費喝珍珠奶茶三個月的活動，為將來重開邊境預作準備。

台灣雖然疫情降為二級，邊境管制仍照舊，也就是禁止外國人入境，即便是海外僑民返台，入境也要隔離檢疫14天，使得疫情期間入境人數大幅減少。

目前長榮舊金山直飛台灣的載客班機一週只有五班，華航更是一週只有一到兩班。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說：「去年因為疫情的影響，去台灣觀光的人數不到140萬人次。」

官方數據顯示，疫情之前，每年到台灣觀光的人次超過一千萬，2019年更創下新高，達到1,186萬人次，可以想見觀光產業受創嚴重。

在疫情期間，雖然無法鼓勵更多人前往台灣，台灣觀光局發揮創意，從源自台灣的珍珠奶茶為出發，和灣區的台灣品牌手搖飲料，合作推出打卡抽獎活動，希望種下到台灣旅遊的種子。

賴銘琪說：「等到疫情平復之後，這個種子就會發芽，然後開花結果，來帶動台灣觀光產業的復甦。」

民眾不需消費，只要進店到這個OhBear吉祥物的台灣特色打卡牆，拍照並上傳照片，就可以參與抽獎。

台灣觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊說：「三個月免費珍奶喝到飽的機會，是抽獎的，所以每家門市各有一個機會。」

抽獎方式將照片上傳自己的Instagram，並標記http://taiwantourism.na，以及truedan.norcal即可，共有三個名額.

另外，台灣觀光局還與業者聯名推出海灘包，買25元禮物卡即可免費得到，活動即日起至9月5日截止。

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