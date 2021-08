南舊金山校區全面恢復面授課程 不強制教職員打疫苗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南舊金山(南三藩市)聯合校區的學校即將於下星期三8月11號開學,而且將會全面恢復面授課程,校區規定所有師生於學校範圍必須戴口罩,不論在戶外或室內,但是不會強制要求教職員接種疫苗。

南舊金山高中有學生表示,很興奮可以重返校園,因為去年全年都是遙距網上教學,今個新學期要必須加倍用功,才可追上去年的進度。

南舊金山高中生Silvia Manjarrez說:「我本身學習不錯,但很失望進度受拖累,不只是我,我識其他學生,有人不及格,甚至要重讀一年,我覺得今年是個好機會,給大家追趕學習。」

校區都表示,為安全開學,實施一系列的防疫措施,所有師生於學校範圍必須戴口罩,不論在戶外或室內,拒絕戴口罩的學生將被安排網上上課。

校區也在學校設施全面改善通風系統,也會要求教師打開教室門窗,保持空氣流通,另外又購買了一部在醫院用的流動UV紫光燈消毒機,於上課時間之前為每個班房消毒。

南舊金山聯合校區發言人馮浩然(Peter Feng)說:「這部機器據稱可以殺死空氣中和物件表面99.9%的病毒和細菌。」

對於近日灣區有其他校區規定,要求教職員必須打齊針才可授課,南舊金山校區就表示,不會強制要求教職員接種疫苗。

馮浩然說:「我們不能強制教職員打疫苗,因為他們不是州府員工,即使州長紐森要求所有州府員工接種疫苗,不包括教師。」

不過他們未來幾星期打算在學校入面設流動接種站,方便師生接種疫苗,南舊金山校區有15間學校,大概有8千多名學生

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。