南舊金山校區全面恢復面授課程 不強制教職員打疫苗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南舊金山（南三藩市）聯合校區的學校即將於下星期三8月11號開學，而且將會全面恢復面授課程，校區規定所有師生於學校範圍必須戴口罩，不論在戶外或室內，但是不會強制要求教職員接種疫苗。

南舊金山高中有學生表示，很興奮可以重返校園，因為去年全年都是遙距網上教學，今個新學期要必須加倍用功，才可追上去年的進度。

南舊金山高中生Silvia Manjarrez說：「我本身學習不錯，但很失望進度受拖累，不只是我，我識其他學生，有人不及格，甚至要重讀一年，我覺得今年是個好機會，給大家追趕學習。」

校區都表示，為安全開學，實施一系列的防疫措施，所有師生於學校範圍必須戴口罩，不論在戶外或室內，拒絕戴口罩的學生將被安排網上上課。

校區也在學校設施全面改善通風系統，也會要求教師打開教室門窗，保持空氣流通，另外又購買了一部在醫院用的流動UV紫光燈消毒機，於上課時間之前為每個班房消毒。

南舊金山聯合校區發言人馮浩然（Peter Feng）說：「這部機器據稱可以殺死空氣中和物件表面99.9%的病毒和細菌。」

對於近日灣區有其他校區規定，要求教職員必須打齊針才可授課，南舊金山校區就表示，不會強制要求教職員接種疫苗。

馮浩然說：「我們不能強制教職員打疫苗，因為他們不是州府員工，即使州長紐森要求所有州府員工接種疫苗，不包括教師。」

不過他們未來幾星期打算在學校入面設流動接種站，方便師生接種疫苗，南舊金山校區有15間學校，大概有8千多名學生

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