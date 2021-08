San Leandro生日派對發生槍擊案 3人中槍受傷（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

東灣San Leandro周三晚上發生嚴重槍擊事件,有3人受槍傷送醫,事件發生在該市主幹道Hesperian Blvd,目前此案仍在調查中。

周三晚深夜,San Leandro居民區的生日聚會慶祝活動外面發生嚴重槍擊事件,3人受傷,警方隨後封鎖了案發現場數小時。

槍擊事件發生在Hesperian Blvd的15200街區,San Leandro警方在案發前幾小時,曾接到案發地點有居民投訴音樂嘈雜,警方在當時即得知該地點正在舉行派對,警方隨後與現場人員交談,並要求關閉音樂。

到周四凌晨2點左右,警方接到多個911報警電話,聲稱同一地點發生槍擊事件,幾個街區外的一名警官也聽到了槍聲,並立即做出了回應。

當警察到達現場後,發現一大群人離開了派對,但當時沒有任何人願意向警察匯報案情,在現場發現了來自兩種不同子彈口徑的30多個彈殼,警方了解到3人因槍傷被送往附近的醫院,傷者均無生命危險,現場至少有一輛汽車上有彈孔,行人道和街道上均散落著多個證據標記。

San Leandro警局發聲明表示,慶幸的是,沒有傷者有生命危險,警方敦促任何有案件消息的人聯絡警方,可致電偵探Joe Kalsbeek或Joanna Villa,電話:(510) 577-3274。

