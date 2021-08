紐森參觀復課學校 稱如果大家都打疫苗將無須戴口罩

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周五在南加州參觀一所恢復親身授課的學校,儘管加州沒有規定教職員一定要接種新冠疫苗,但紐森說,如果大家都打疫苗,一個月後都不用戴口罩。

紐森說:「每個學生都舉手,當問到他們是否更願回學校,但問到再回去上網課時,就沒人舉手。」

紐森周五在南加州San Bernardino歡迎新學年的開始,經過一年半的網課,學校終於恢復全面親身授課。

灣區許多校區也在下星期陸續開學,包括奧克蘭(屋崙)聯合學區下星期一返校上課,校區沒有規定教職員一定要打疫苗,奧克蘭市長Libby Schaaf希望沒有打針的教職員,每個星期接受新冠病毒檢測。

儘管加州沒有強制規定教職員打疫苗,但是規定不論是否有打疫苗,師生在教室內都必須戴口罩。

不過南加州橙縣教育委員會不排出訴諸法律,控告州府強迫戴口罩違憲,紐森說,加州疫苗注射率在全國是名列前茅,有76.7%加州人起碼打了一劑疫苗,但還是不夠。

紐森說:「我們可以結束這個疫情,一個月後就可以甩開,最終還是人們的選擇,一開始你問我關於強制口罩令,如果每個人都接種疫苗,這會是你最後一次問這個問題,如果人人接種疫苗,我們就不用再戴口罩。」

此外,有記者問到,紐森是否有觀看日前舉行的州長候選人辯論會,他回答說:「我競選的是擊敗罷免選舉,跟他們競選的不同,我們會打敗的。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。