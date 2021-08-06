紐森參觀復課學校 稱如果大家都打疫苗將無須戴口罩

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周五在南加州參觀一所恢復親身授課的學校，儘管加州沒有規定教職員一定要接種新冠疫苗，但紐森說，如果大家都打疫苗，一個月後都不用戴口罩。

紐森說：「每個學生都舉手，當問到他們是否更願回學校，但問到再回去上網課時，就沒人舉手。」

紐森周五在南加州San Bernardino歡迎新學年的開始，經過一年半的網課，學校終於恢復全面親身授課。

灣區許多校區也在下星期陸續開學，包括奧克蘭（屋崙）聯合學區下星期一返校上課，校區沒有規定教職員一定要打疫苗，奧克蘭市長Libby Schaaf希望沒有打針的教職員，每個星期接受新冠病毒檢測。

儘管加州沒有強制規定教職員打疫苗，但是規定不論是否有打疫苗，師生在教室內都必須戴口罩。

不過南加州橙縣教育委員會不排出訴諸法律，控告州府強迫戴口罩違憲，紐森說，加州疫苗注射率在全國是名列前茅，有76.7%加州人起碼打了一劑疫苗，但還是不夠。

紐森說：「我們可以結束這個疫情，一個月後就可以甩開，最終還是人們的選擇，一開始你問我關於強制口罩令，如果每個人都接種疫苗，這會是你最後一次問這個問題，如果人人接種疫苗，我們就不用再戴口罩。」

此外，有記者問到，紐森是否有觀看日前舉行的州長候選人辯論會，他回答說：「我競選的是擊敗罷免選舉，跟他們競選的不同，我們會打敗的。」

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