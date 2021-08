【KTSF 江良慧報導】

西甲勁旅巴塞羅那宣佈,34歲的阿根廷國家隊隊長美斯將會離隊。

巴塞周四發表聲明表示,雖然早前已經和美斯達成協議簽訂新合約,但基於經濟及結構障礙,無法落實協議,所以美斯將要離隊,雙方對此深表遺憾,也說球會衷心感謝美斯的貢獻。

美斯在去年8月因為與時任會長關係破裂,而一度想離隊,美斯的原有合約在6月底屆滿,他原本同意減薪五成再簽約5年,但巴塞基於西甲的公平財政規定,需要出售部份球員,以支付美斯的薪金。

美斯在2000年由青年軍開始效力巴塞至今21年,期間曾出賽778場,有672個入球,曾帶領巴塞贏得無數錦標,包括10次西甲聯賽冠軍和4次歐聯冠軍。

