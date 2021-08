【KTSF 黃侯彬報導】

美國海岸警衛隊James號截獲史上最大單船運毒品。

美國海岸警衛隊James號的船員,在佛羅里達州Fort Lauderdale的Everglades港,卸下了價值超過14億美元的毒品,包括近6萬磅可卡因和約1,430磅大麻,重量創James號海警船執勤以來最高記錄。

美國海岸警衛隊Todd Vance船長說:「這是James號歷史上最大的卸貨量,是我們去年秋季巡邏期間攔截的兩倍。」

這次行動有多個海岸警衛隊,以及美國海關和邊境巡邏隊參與,加拿大方亦有協助。

美國海警隊海軍中將Steven Poulin說:「截獲這些毒品為西半球帶來希望、穩定和經濟繁榮,我們與許多同樣致力於法治和民主價值觀的伙伴國家,一起致力打擊有組織跨國犯罪。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。