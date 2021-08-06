失蹤越野長跑好手證實死亡 遺孀感謝搜索義工（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Pleasanton警方星期二宣布，在Pleasanton公園內發現一具屍體懷疑是上月跑步時失蹤的越野長跑好手Philip Kreycik，Kreycik的家人周四召開記者會，確認死者是Kreycik，並且感謝所有參與搜索的義工。

Kreycik的妻子Jen Yao說：「如果可以的話，我很想與每一位幫助我們的人見面，你們每天拿冰箱過來給義工們，我想單獨與你們每個人見面，知道你們的名字和工作，為何幫助我們，沒有言語可以表達我們的困境，以及對所有人的感激。」

37歲的Kreycik和家人住在東灣柏克萊，上月10日，他獨自前往Pleasanton Ridge Regional Park跑步，但之後失蹤，大批義工過去幾個星期到處搜索。

本星期二，一名義工在公園內一處偏僻地帶的野生動物使用的小徑，大約250碼外的地方發現屍體，這個地點非常偏僻，空中搜索也看不到。

Kreycik的家人確認死者的身份，Kreycik遺下妻子和一對年幼子女。

Yao說：「當我們以為可以掌控一切，覺得自己堅強和有能力，意外會把我們脫離為自己定下的道路，我們小心地計劃一切，但生命是那麼的脆弱，過去三，四個星期，就是最好的明證，擁抱你的家人，因為不知道下一刻會發生什麼事。」

Kreycik一個大學時代結識的好友，為這個家庭發起Gofundme眾籌，目標是25萬元，為死者遺孀和一對子女提供生活上的支持。

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