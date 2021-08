失蹤越野長跑好手證實死亡 遺孀感謝搜索義工（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Pleasanton警方星期二宣布,在Pleasanton公園內發現一具屍體懷疑是上月跑步時失蹤的越野長跑好手Philip Kreycik,Kreycik的家人周四召開記者會,確認死者是Kreycik,並且感謝所有參與搜索的義工。

Kreycik的妻子Jen Yao說:「如果可以的話,我很想與每一位幫助我們的人見面,你們每天拿冰箱過來給義工們,我想單獨與你們每個人見面,知道你們的名字和工作,為何幫助我們,沒有言語可以表達我們的困境,以及對所有人的感激。」

37歲的Kreycik和家人住在東灣柏克萊,上月10日,他獨自前往Pleasanton Ridge Regional Park跑步,但之後失蹤,大批義工過去幾個星期到處搜索。

本星期二,一名義工在公園內一處偏僻地帶的野生動物使用的小徑,大約250碼外的地方發現屍體,這個地點非常偏僻,空中搜索也看不到。

Kreycik的家人確認死者的身份,Kreycik遺下妻子和一對年幼子女。

Yao說:「當我們以為可以掌控一切,覺得自己堅強和有能力,意外會把我們脫離為自己定下的道路,我們小心地計劃一切,但生命是那麼的脆弱,過去三,四個星期,就是最好的明證,擁抱你的家人,因為不知道下一刻會發生什麼事。」

Kreycik一個大學時代結識的好友,為這個家庭發起Gofundme眾籌,目標是25萬元,為死者遺孀和一對子女提供生活上的支持。

