CDC延長禁逼遷令 阿拉巴馬州業主提訴訟

【KTSF 張麗月報導】

在拜登政府指示下，聯邦疾控中心（CDC）在週二下令延長疫情下的禁止逼遷令到10月底，阿拉巴馬州的業主馬上提出訴訟，有法律學者也質疑，CDC這項命令是否合法。

阿拉巴馬州的一班業主與房地產公司，周三晚向首都華盛頓聯邦法院針對CDC的最新決定提出緊急訴訟，要求法庭容許業主恢復逼遷行動。

拜登政府原先不願延長逼遷禁令，因為聯邦最高法院裁定，在疫情下的逼遷禁令，可以執行到7月底，當中有大法官認為，CDC無權作出這項禁令。

但拜登政府日前改變主意，同意將逼遷禁令延長到10月底，但聲明禁令在疫情有所緩解後便終止實行，希望這個說明能獲得法庭認同。

但有法律學者認為，基本上仍然擺脫不了聯邦最高法院裁決所指，就是CDC並無這個權限，國會才有權經由立法來推行疫情下禁止逼遷，白宮也不否認這個觀點。

白宮發言人Jen Psaki說：「這只是權宜辦法，長期解決還有待國會立法，但總統讓熱心人知道他分享其關注，其投入，他希望租戶能留在居，所以他採取了日前的步驟。」

國會至今對這個問題未有動靜，密蘇里州聯邦眾議員Cori Bush指出，國會必須在60日內有行動，務求撥款超過400億元，給予各州及各地方團體幫助有需要的租戶，她估計可能有1100萬人，約600萬戶人家暫時安全。

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