CDC延長禁逼遷令 阿拉巴馬州業主提訴訟

【KTSF 張麗月報導】

在拜登政府指示下,聯邦疾控中心(CDC)在週二下令延長疫情下的禁止逼遷令到10月底,阿拉巴馬州的業主馬上提出訴訟,有法律學者也質疑,CDC這項命令是否合法。

阿拉巴馬州的一班業主與房地產公司,周三晚向首都華盛頓聯邦法院針對CDC的最新決定提出緊急訴訟,要求法庭容許業主恢復逼遷行動。

拜登政府原先不願延長逼遷禁令,因為聯邦最高法院裁定,在疫情下的逼遷禁令,可以執行到7月底,當中有大法官認為,CDC無權作出這項禁令。

但拜登政府日前改變主意,同意將逼遷禁令延長到10月底,但聲明禁令在疫情有所緩解後便終止實行,希望這個說明能獲得法庭認同。

但有法律學者認為,基本上仍然擺脫不了聯邦最高法院裁決所指,就是CDC並無這個權限,國會才有權經由立法來推行疫情下禁止逼遷,白宮也不否認這個觀點。

白宮發言人Jen Psaki說:「這只是權宜辦法,長期解決還有待國會立法,但總統讓熱心人知道他分享其關注,其投入,他希望租戶能留在居,所以他採取了日前的步驟。」

國會至今對這個問題未有動靜,密蘇里州聯邦眾議員Cori Bush指出,國會必須在60日內有行動,務求撥款超過400億元,給予各州及各地方團體幫助有需要的租戶,她估計可能有1100萬人,約600萬戶人家暫時安全。

