EDD擴大語言服務 確保英語水平有限人士享失業福利（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員邱信福（David Chiu）周四與亞太裔民權組織宣布一項新的福利政策，以確保英語水平有限的加州人能夠獲得失業保險福利。

住在舊金山（三藩市）的阿儀一家五口有3個小孩，因疫情影響被縮短工時，在餐館工作的先生，也因為停業失去工作，一家人需要申請失業金來維持家庭基本生活開支。

申請失業金人士阿儀說：「由於自己不懂英文，只能撥打中文服務熱線，我曾多次在星期一至星期五不同時段撥打中文服務熱線都接不通，都找不到中文服務，又找不到相應的中文人員服務或回復，帶來很大的生活壓力和精神困擾。」

在疫情中，數以百萬計的加州人失去工作，希望從就業發展局（EDD）獲得失業金，在申請的過程中，對於700萬英語水平有限的加州人來說，可謂是難上加難。

邱信福說：「對亞太裔社區更是艱難的處境，事實上就業發展局的表格沒有翻譯，網頁對不懂英文的人很困難，工人有權利領失業金，不管說哪種語言。」

州長紐森於7月16日簽署通過的AB138號案，將為EDD提供2100萬美元的資金，用於實施改革和擴大語言服務。

AB138的改革，包括要求EDD網頁有關於失業金的不同語言翻譯，包括中文在內共7個語言；創建一個在線多語言訪問門戶網站，此外，所有重要文件都必須翻譯。

該法案還制定一套標準和程序，來服務英語水平有限的失業金申請人，包括提供即時翻譯服務，假如EDD提供服務出現延誤，申請人錯過截止日期，可要求延長。

AB138法案還在EDD內部設立了一個「多語言訪問協調員」的職位，以監督這些新的服務得到實施。

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