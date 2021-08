EDD擴大語言服務 確保英語水平有限人士享失業福利（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員邱信福(David Chiu)周四與亞太裔民權組織宣布一項新的福利政策,以確保英語水平有限的加州人能夠獲得失業保險福利。

住在舊金山(三藩市)的阿儀一家五口有3個小孩,因疫情影響被縮短工時,在餐館工作的先生,也因為停業失去工作,一家人需要申請失業金來維持家庭基本生活開支。

申請失業金人士阿儀說:「由於自己不懂英文,只能撥打中文服務熱線,我曾多次在星期一至星期五不同時段撥打中文服務熱線都接不通,都找不到中文服務,又找不到相應的中文人員服務或回復,帶來很大的生活壓力和精神困擾。」

在疫情中,數以百萬計的加州人失去工作,希望從就業發展局(EDD)獲得失業金,在申請的過程中,對於700萬英語水平有限的加州人來說,可謂是難上加難。

邱信福說:「對亞太裔社區更是艱難的處境,事實上就業發展局的表格沒有翻譯,網頁對不懂英文的人很困難,工人有權利領失業金,不管說哪種語言。」

州長紐森於7月16日簽署通過的AB138號案,將為EDD提供2100萬美元的資金,用於實施改革和擴大語言服務。

AB138的改革,包括要求EDD網頁有關於失業金的不同語言翻譯,包括中文在內共7個語言;創建一個在線多語言訪問門戶網站,此外,所有重要文件都必須翻譯。

該法案還制定一套標準和程序,來服務英語水平有限的失業金申請人,包括提供即時翻譯服務,假如EDD提供服務出現延誤,申請人錯過截止日期,可要求延長。

AB138法案還在EDD內部設立了一個「多語言訪問協調員」的職位,以監督這些新的服務得到實施。

版權所有,不得轉載。