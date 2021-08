北加Dixie山火燒毀歷史小鎮Greenville（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州目前還在繼續焚燒最大的山火Dixie山火,周三晚燒毀歷史小鎮Greenville,截至目前已經燒毀超過500平方英里的土地。

Dixie山火目前仍在Butte和Plumas縣焚燒,Greenville鎮的建築物已經燒成只剩下框架,國家森林服務部門表示,山火在3個小時內吞噬這個人口有800人的小鎮。

在Nevada縣的Placer山火,則已經燒毀1,400英畝的土地。

另外一個在州府沙加緬度東北部的River山火,當地的居民正在撤離當中,而附近縣的消防人員也加入救火工作。

周四上午的風勢也開始增強,加州消防部門出動了飛機和直升機參與救火工作,消防人員也在當地發現一隻被留下的馬,將牠安頓在安全的地方之後,給牠食物和水。

加州也剛在周四得到聯邦緊急管理部門(FEMA)的撥款,這意味著加州能夠從聯邦政府得到在消防工作方面75%的花費。

