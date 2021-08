Dixie山火未有減慢跡象 火場面積較洛杉磯大

【KTSF 江良慧報導】

北加州Plumas和Butte縣的Dixie山火仍然未有減慢跡象,火場面積從周四晚到周五早上已經增加110平方英里,除了是加州歷史上第三大的山火之外,也是目前全國正在焚燒的最大的山火。

火場面積已經大過整個洛杉磯市的Dixie山火繼續蔓延,大火乘着風勢,在周四繼續在多個社區燒毀更多建築物。

大火在周四向南蔓延,沿著公路燒毀更多建築物。

西面市鎮Canyondam內的建築物也全部付諸一炬,而歷史城鎮Greenville則在一天前被大火夷為平地,當地現時滿目瘡痍,郵局、圖書館甚至消防局都被焚毀。

消防大隊長Sergio Mora負責領導搶救Greenville的工作,但他說加州的山火形成前所未見的挑戰。

Mora說:「過去三年大家都看到吧?大火越來越難越來越快,我相信大火從市鎮那一邊,到經過整個市鎮大約一小時,可能更短時間。」

該區的國會議員在社交網發文,說他們所失去的實在難以言喻。

聯邦眾議員Doug LaMalfa說:「讓我們忘記政治忘記廢話,我們必須停止令這發生,透過罔顧顯而易見的。」

而在大約100英里外的南面,在內華達州Placer縣,有大約6千人因為River山火蔓延迅速要疏散。

Plumas農業主任Chris Carltonm說:「我們看到真正令人害怕的火災,我們真的處於未知的境界,關於這些極端大火和我們所見到大火的火勢。」

最新消息是,火場目前已經三成受控,暫時沒有再蔓延,另外,由於濃煙關係,在Greenville日間也如同黑夜一樣灰暗,至今有4人下落不明,當局會派出機器和設備在瓦礫中搜索失蹤者。

