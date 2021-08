紐約州州長Andrew Cuomo面臨非禮刑事提告

【KTSF 張麗月報導】

紐約州州長Andrew Cuomo的女助理周五正式刑事提告州長非禮她,也增加Cuomo面對被檢控的可能。

飽受醜聞困擾的Cuomo又有新麻煩,他的女助理正式刑事提告Cuomo非禮她,但Cuomo的私人律師反駁說,事發當天,兩人並非單獨一起,又質疑提告人所講的可靠性。

州長的律師團隊也質疑,紐約州司法部長較早時指控Cuomo性騷擾十多名女性的有關調查是否公正,是否企圖將事件政治化。

但Cuomo的盟友、紐約州民主黨主席Jay Jacobs就催促Cuomo辭職。

紐約州州議會大部份議員也表態,贊成表決彈劾Cuomo,最少4名地檢官要求州司法部長提交調查材料,以決定調查報告中Cuomo的行為是否有涉及刑事犯罪,Cuomo一直以來都否認不適當觸摸任何人。

紐約州最大的公務員工會就表示支持提告人,認為每個工作場所必須要安全,因此呼籲Cuomo辭職。

