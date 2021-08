美國新症持續攀升 專家憂Delta變種病毒進一步變異

【KTSF 張麗月報導】

正當美國的新症個案急升之際,衛生專家警告說,如果不提高疫苗接種率,危險的印度Delta變種病毒可能會繼續進一步發生變異。

聯邦疾病防控中心(CDC)的專家預料,這個病毒很難預測,在未來一個月,染疫住院和死亡個案將會上升。

白宮抗疫小組統籌Jeff Zients說:「我們知道這病毒不可預測,我們一直要求民眾打針。」

美國現時平均每天有超過9萬宗新症,而且有繼續上升的趨勢,專家擔心,Delta變種病毒將來還會繼續進一步變異。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「在濾過性微生物學,長期認為病毒不能變異,除非它們複製。」

好消息是,CDC指出,上星期疫苗接種率上升近兩成,為了進一步控制疫情,拜登政府正重新評估旅遊限制,並計劃要求軍隊打疫苗針,積極推動社區接種疫苗,以及在全美每一間學校設立疫苗診所。

Pfizer藥廠本月已向聯邦FDA當局申請全面批准使用疫苗,另一間藥廠Moderna也尋求類似的申請。

