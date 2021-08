美國向在美港人提供臨時避風港 中方斥干預中國內政

【有線新聞】

美國向在美港人提供「臨時避風港」計劃,容許他們逗留在美國18個月,總統拜登強調做法合乎美國利益。中方譴責美方干預香港事務和中國內政,強調反中亂港沒出路,美方應該及早死心。

總統拜登簽署備忘錄指示國土安全部,提供「臨時避風港」計劃,容許數以千計港人額外延長逗留在美國18個月;並採取合適措施,批准這批非公民就業在合適情況下,考慮暫緩執行港人留學生簽證監管要求。

拜登指有強烈外交政策理由,提供「臨時避風港」予港人做法合乎美國地區利益。白宮指拜登非常支持面對中國打壓的港人,批評北京推行《港區國安法》收回港人基本權利和自由,損害香港自治,削弱剩餘的民主和制度,北京破壞對香港和國際社會的承諾,美國不會袖手旁觀,繼續以行動支持港人。

美國白宮發言人普薩基:「這是為了確保我們依照宣揚的人權價值行事,確保身處美國的港人不會面對我們現時所見在港的打壓。」

今次安排並非成為美國公民的途徑,但總統有權不斷更新備忘錄。有共和黨議員已要求當局向港人提供庇護,國務院則指交由審批難民申請部門決定。

中國外交部駐港特派員公署譴責美國干預香港事務和中國內政,大肆污衊抹黑國安法,明目張膽美化反中亂港分子,惺惺作態提供所謂「避風港」,妄圖唱衰香港、污名中國,千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定,不是「關心」香港,強調反中亂港沒出路,蚍蜉撼樹不可能得逞,敦促美方趁早「死了這條心」。

港府亦批評,美國的備忘錄抹黑《港區國安法》,毫無事實根據。指美國亦有大量國家安全法例,有關詆毀完全出於政治目的,是雙重標準的虛偽行為。又表示為維護國家安全,限制部分權利和自由,符合國際公約。強調港府按證據、法律執法,與有關人士政治立場和背景無關。又指被追緝者潛離香港,均屬逃犯,港府會依法追究。

