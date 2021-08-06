美國向在美港人提供臨時避風港 中方斥干預中國內政

【有線新聞】

美國向在美港人提供「臨時避風港」計劃，容許他們逗留在美國18個月，總統拜登強調做法合乎美國利益。中方譴責美方干預香港事務和中國內政，強調反中亂港沒出路，美方應該及早死心。

總統拜登簽署備忘錄指示國土安全部，提供「臨時避風港」計劃，容許數以千計港人額外延長逗留在美國18個月；並採取合適措施，批准這批非公民就業在合適情況下，考慮暫緩執行港人留學生簽證監管要求。

拜登指有強烈外交政策理由，提供「臨時避風港」予港人做法合乎美國地區利益。白宮指拜登非常支持面對中國打壓的港人，批評北京推行《港區國安法》收回港人基本權利和自由，損害香港自治，削弱剩餘的民主和制度，北京破壞對香港和國際社會的承諾，美國不會袖手旁觀，繼續以行動支持港人。

美國白宮發言人普薩基：「這是為了確保我們依照宣揚的人權價值行事，確保身處美國的港人不會面對我們現時所見在港的打壓。」

今次安排並非成為美國公民的途徑，但總統有權不斷更新備忘錄。有共和黨議員已要求當局向港人提供庇護，國務院則指交由審批難民申請部門決定。

中國外交部駐港特派員公署譴責美國干預香港事務和中國內政，大肆污衊抹黑國安法，明目張膽美化反中亂港分子，惺惺作態提供所謂「避風港」，妄圖唱衰香港、污名中國，千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定，不是「關心」香港，強調反中亂港沒出路，蚍蜉撼樹不可能得逞，敦促美方趁早「死了這條心」。

港府亦批評，美國的備忘錄抹黑《港區國安法》，毫無事實根據。指美國亦有大量國家安全法例，有關詆毀完全出於政治目的，是雙重標準的虛偽行為。又表示為維護國家安全，限制部分權利和自由，符合國際公約。強調港府按證據、法律執法，與有關人士政治立場和背景無關。又指被追緝者潛離香港，均屬逃犯，港府會依法追究。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。