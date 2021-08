【KTSF 歐志洲報導】

灣區6月的中位屋價維持在120萬的高水平。

地產業人士觀察到,隨著人們逐漸回到公司上班,靠近高科技公司的物業價格也隨著攀高,灣區6月的中位屋價維持在120萬,但是也有更多房子轉手。

CoreLogic的經濟學家認為,多數家庭在暑假之前找房子,所以目前夏天的交易相對的會減少,也有些人因為房價過高而退出市場。

去年因為疫情開始影響房地產,今年6月房屋的中位價顯著提高,Santa Clara縣上升27%至162萬,Contra Costa縣上升25%至89.8萬,San Mateo縣上升11%至183萬,Alameda縣上升30%至120萬,舊金山上升10%至183萬。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。