灣區出現Delta plus新冠變種病毒株 暫未知是否更具傳染性

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灣區出現新款的新冠變種病毒株，名為Delta plus。

南灣Santa Clara縣上星期錄得298宗Delta變種病毒的確診個案中，其中至少47人感染了Delta plus變種病毒株，Alameda縣都發現少於10宗的Delta plus確診個案，Contra Costa縣就有7%確診個案是Delta plus。

Delta plus變種病毒株，最初在3月於歐洲發現，不過則是首次在灣區出現，暫時未知Delta plus會否比本身的Delta變種病毒更具傳染性，仍需要更多數據。

專家指，預防新型肺炎最有效的方法始終是接種疫苗，減少傳染給其他人，從而減慢新冠病毒變種的速度。

KTVU 2號台報導指，舊金山（三藩市）總醫院現時為完成接種一劑過J&J疫苗的人士，追加一劑Pfizer或Moderna的補充劑疫苗。

根據舊金山紀事報指，現時有至少420多名市民接種了補充劑。

但是聯邦疾控中心（CDC）和世衛等大部份衛生專家目前都認為，已接種完整疫苗的人士，不需要追加疫苗，舊金山公共衛生局局長表示，現時未有足夠數據證明，追加疫苗能否加強效力。

市府周五都強調，現時不建議市民去打補充劑，總醫院的補充劑也只是預留給在舊金山接種了J&J疫苗的市民，而且必須先得到醫生同意證明，才可接種補充劑，又重申這並非新疫苗項目。

Napa縣府周五起跟隨灣區其他7個縣實施室內口罩令，不論有無接種疫苗，都必須在室內戴口罩，現時只有Solano縣未實施。

另一方面，聯合航空公司（United Airlines）規定所有員工必須在大約10月尾之前，接種完整疫苗後才可上班。

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