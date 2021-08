灣區出現Delta plus新冠變種病毒株 暫未知是否更具傳染性

【KTSF】

灣區出現新款的新冠變種病毒株,名為Delta plus。

南灣Santa Clara縣上星期錄得298宗Delta變種病毒的確診個案中,其中至少47人感染了Delta plus變種病毒株,Alameda縣都發現少於10宗的Delta plus確診個案,Contra Costa縣就有7%確診個案是Delta plus。

Delta plus變種病毒株,最初在3月於歐洲發現,不過則是首次在灣區出現,暫時未知Delta plus會否比本身的Delta變種病毒更具傳染性,仍需要更多數據。

專家指,預防新型肺炎最有效的方法始終是接種疫苗,減少傳染給其他人,從而減慢新冠病毒變種的速度。

KTVU 2號台報導指,舊金山(三藩市)總醫院現時為完成接種一劑過J&J疫苗的人士,追加一劑Pfizer或Moderna的補充劑疫苗。

根據舊金山紀事報指,現時有至少420多名市民接種了補充劑。

但是聯邦疾控中心(CDC)和世衛等大部份衛生專家目前都認為,已接種完整疫苗的人士,不需要追加疫苗,舊金山公共衛生局局長表示,現時未有足夠數據證明,追加疫苗能否加強效力。

市府周五都強調,現時不建議市民去打補充劑,總醫院的補充劑也只是預留給在舊金山接種了J&J疫苗的市民,而且必須先得到醫生同意證明,才可接種補充劑,又重申這並非新疫苗項目。

Napa縣府周五起跟隨灣區其他7個縣實施室內口罩令,不論有無接種疫苗,都必須在室內戴口罩,現時只有Solano縣未實施。

另一方面,聯合航空公司(United Airlines)規定所有員工必須在大約10月尾之前,接種完整疫苗後才可上班。

