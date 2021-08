北加山火產生煙霧 影響灣區空氣質素

【KTSF 黃恩光報導】

北加州山火產生的煙霧,正在影響灣區的空氣質素,另外,如果大家打算這個週末出遊,也要注意目的地的空氣質素。

灣區空氣質素網站資料顯示,周五整個灣區的空氣質素屬於中等水平,代表體弱人士應減少長時間戶外活動,當局將煙霧警示有效期延長至周六。

周五在灣區明顯看到天空有煙霞,看不到藍天,也聞到煙霧的氣味。

空氣質素管理局指出,北加州飄來的煙霧仍然處於高空,所以除了東灣和北灣海拔一千多呎高的地區空氣質素受到影響之外,灣區大部分地區的空氣污染指數暫時未到影響健康的程度,下個星期不少學校開課,大家打算出遊就要注意。

根據聯邦環保局網站Airnow.gov,加州北部空氣污染程度嚴重,Tahoe湖的空氣質素達到不健康程度,Susanville出現橙色的天空,空氣污染達到最危險的程度,內華達州Reno可看到山火灰燼在漂浮,空氣質素不健康。

加州中部地區、南加州以及拉斯維加斯周五空氣質素屬中等,加州沿岸地區空氣質素較佳,Santa Cruz、Monterey等城市空氣質素良好,大家出行之前,最好先查看目的地的空氣質素。

