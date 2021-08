美國新型肺炎病例估計會重上每天十萬宗以上

【KTSF 張麗月報導】

新型肺炎病毒個案持續攀升之際,在美國所有新症個案中,印度Delta變種病毒佔了超過九成,其中路易斯安那、佛羅里達、阿肯色、密西西比和阿拉巴馬等州份的疫情最嚴重,幸好疫苗接種率也繼續上升。

前聯邦緊務總監Jerome Adams說:「我們不是叫狼來了,現時的疫症升幅可能是至今面對最惡劣的。」

目前平均每天新症個案有超過9萬宗,可能很快會突破每天十萬宗。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「可能將會升至十萬宗以上,我希望不會如此高,也希望很快回落。」

其中路易斯安那、佛羅里達、阿肯色、密西西比和阿拉巴馬等州份的疫情最嚴重,這些州份在過去一星期,平均每天每十萬人中,就有超過50宗新症,單是一天之內,有近5.6萬人要住院,尤其是路州和佛州的醫療設施已經不勝負荷。

急症室醫生Ben Abo說:「對病人來說 真的很危險,因為許多人正等候入院,我們不夠病床,很緊張,我下班時確實很疲累。」

在疫症個案攀升之際,好消息是,疫苗接種率繼續上升,平均每天有超過44.6萬人打第一針,是7月4日國慶日以來的最高峰,如果以這個速度計算,可能要到明年2月中,才可達到全面接種疫苗的目標。

另外,兒童染疫越來越令人關注,在7月22日至7月29日這個星期,有近7.2萬名兒童和青少年染疫,比前一個星期急升84%。

在佛州,雖然共和黨籍州長簽署了行政命令,禁止學校硬性規定戴口罩,但有兩個校區正考慮自行決定戴口罩令。

密西西比州Lamar縣的校區也不理州府的口罩指引,而要求在學校要戴口罩,阿肯色州州長的態度也開始軟化,可能考慮修改法例,容許校區可以彈性決定是否要求12歲以下學童戴口罩。

