美國新型肺炎病例估計會重上每天十萬宗以上

【KTSF 張麗月報導】

新型肺炎病毒個案持續攀升之際，在美國所有新症個案中，印度Delta變種病毒佔了超過九成，其中路易斯安那、佛羅里達、阿肯色、密西西比和阿拉巴馬等州份的疫情最嚴重，幸好疫苗接種率也繼續上升。

在美國所有新症個案中，Delta變種病毒佔了超過九成，情況令人擔憂。

前聯邦緊務總監Jerome Adams說：「我們不是叫狼來了，現時的疫症升幅可能是至今面對最惡劣的。」

目前平均每天新症個案有超過9萬宗，可能很快會突破每天十萬宗。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說：「可能將會升至十萬宗以上，我希望不會如此高，也希望很快回落。」

其中路易斯安那、佛羅里達、阿肯色、密西西比和阿拉巴馬等州份的疫情最嚴重，這些州份在過去一星期，平均每天每十萬人中，就有超過50宗新症，單是一天之內，有近5.6萬人要住院，尤其是路州和佛州的醫療設施已經不勝負荷。

急症室醫生Ben Abo說：「對病人來說 真的很危險，因為許多人正等候入院，我們不夠病床，很緊張，我下班時確實很疲累。」

在疫症個案攀升之際，好消息是，疫苗接種率繼續上升，平均每天有超過44.6萬人打第一針，是7月4日國慶日以來的最高峰，如果以這個速度計算，可能要到明年2月中，才可達到全面接種疫苗的目標。

另外，兒童染疫越來越令人關注，在7月22日至7月29日這個星期，有近7.2萬名兒童和青少年染疫，比前一個星期急升84%。

在佛州，雖然共和黨籍州長簽署了行政命令，禁止學校硬性規定戴口罩，但有兩個校區正考慮自行決定戴口罩令。

密西西比州Lamar縣的校區也不理州府的口罩指引，而要求在學校要戴口罩，阿肯色州州長的態度也開始軟化，可能考慮修改法例，容許校區可以彈性決定是否要求12歲以下學童戴口罩。

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