美國向正在美國的港人提供「臨時避風港」計劃。

總統拜登簽署備忘錄指示國土安全部,向數以千計身在美國的港人額外延長18個月逗留期,並採取適當措施批准這些非公民就業。

在國土安全部長認為合適情況下,考慮暫停對港人留學生簽證的監管要求。拜登指,這個「臨時避風港」計劃是回應北京政府打壓香港民主、持續以《國安法》攻擊香港自治、剝奪港人基本權利和自由、破壞香港剩餘的民主。

他又說在這樣持續打壓的情況下,美國政府會繼續採取措施支持香港人。

