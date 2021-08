舊金山女子坐車時掏出AK-47自動步槍

【KTSF】

舊金山(三藩市)有一名女人,坐車時掏出一枝AK-47自動步槍,被警方截查。

舊金山警局發佈了這張照片,指在7月11日,警員在Barneveld夾McKinnon街追查一宗非法賽車活動時,拍攝到一名女子從乘客座位鑽身而出,掏出一枝AK-47自動步槍,警方在周三追截到該車。

On 7/11/2021, During an illegal exhibition of speed event at Barneveld & McKinnon, a passenger leaned out of a Cadi holding an AK47; see photo. SFPD Traffic Company personnel worked up a case, and seized this particular vehicle today. @SFPD @sfmta_muni @SFPDPerea pic.twitter.com/4disQpzziY — SFPDTrafficSafety (@SFTrafficSafety) August 5, 2021

