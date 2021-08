【KTSF】

舊金山(三藩市)訪谷區發生持槍入屋搶劫案,3個賊人中午時分闖進一棟住宅打劫,用槍指嚇屋裡面兩名年過80的華裔長者。

警方資料顯示,案發地點位於Sunnydale Ave 500號路段,距離Bayshore大道大約兩個街口。

警方表示,周二中午12時左右抵達現場,當時屋裡面有兩個華裔長者,一男一女,都是81歲,兩名事主需要廣東話翻譯。

他們告訴警方,案發時,3個20多歲的非洲裔男人闖進住宅,其中一人用槍指嚇兩名事主,他的兩個同黨在屋裡搜掠,搶走現金和珠寶首飾,兩名長者沒有受傷,匪徒事後乘坐一輛房車逃走。

警方正在調查這宗案件,並呼籲市民提供線索,匿名報案電話是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。