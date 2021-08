舊金山華埠上星期有28人確診 市府暫不建議民眾打加強針（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

印度Delta變種病毒在社區傳播下,舊金山(三藩市)華埠上星期有28人確診,市府暫時不建議民眾打加強針。

舊金山染疫住院人數已經升至98人,其中24人入住深切治療部,華埠的新症率每十萬人平均每日新增22宗個案,上星期只有15宗。

12歲或以上市民,77%完成接種疫苗,華埠接種率達到八成,但具體仍有3千人未打針。

舊金山市府、CDC和世衛暫時都不建議打加強針,即是接種完整疫苗後,再打一針同款的疫苗,但是如果民眾覺得有需要追加一劑補充針,例如打了一劑過J&J疫苗之後,想再打Pfizer或Moderna的疫苗,市府建議應該先同你的醫生商量。

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說:「每種疫苗都有副作用,有利有弊,所以最好先諮詢醫生。」

舊金山周二重新實施室內口罩令,市府將會向店主派發新海報在門口張貼,提醒顧客戴口罩。

另外,市府周四晚7點半至8點半,將會舉行學校衛生安全講座,在SFGOVTV或市府的YouTube和Facebook的直播,為家長解答有關送孩子返校上課的防疫資訊。

全市增加了做病毒檢測,華埠測試站上星期有440人做檢測,其中28人確診。

市府再強烈呼籲市民接種疫苗,指出未完成接種疫苗因染疫住院人數,比起已完成接種疫苗的高出十倍。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說:「如果你萬一感染到新冠病毒Delta變種病毒,即使打齊針,病毒數量一樣足以傳染他人,所以要戴口罩,但是你的症狀比起無打針的人會輕很多。」

