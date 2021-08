Marin縣校區擬要求公校教職員須接種完整疫苗才可上課（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣公共衛生局表示,全縣已有超過84%成合資格居民接種至少一劑疫苗,78%接種了完整疫苗,但是縣府和衛生官員都表示不會停止腳步,將會繼續鼓勵更多人打針。

Garden Health Service總監Ranjani Chandramouli說:「疫苗是帶我們回到正常生活的唯一途徑,以及唯一最有效的方法,預防已打齊針的人士避免針後感染。」

Santa Clara縣目前的新症率,每十萬人平均每日約12宗確診,但是在未打齊針的人士當中,新症率就高達25.3宗,打齊針的則是6.8宗。

另一方面,Marin縣校區正考慮要求所有公立學校教職員,必須接種完整疫苗才可上課,現時已規定師生在室內必須戴口罩。

校區教委會主席表示,超過96%的教職員已經接種了完整疫苗,至於該縣的私立學校已經實施了類似措施。

另外,Sonoma縣府都規定消防員等應急服務員工,必須在9月1日之前接種完整疫苗。

