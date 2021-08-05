Sonoma縣乾旱嚴重 動物收容所面臨艱難抉擇（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州Sonoma縣正在面對前所未有的乾旱，這種情況影響加州的動物收容場所的工人生活的各個方面，他們不得不做出艱難的選擇。

您可能會認為，這裡是一個美麗的農場，然而因為前所未有的乾旱，這正在變成人畜都難以生存的地方。

16年前，在這片土地上建立Flat Broke Farm的Erica Gregory，現在正在為她的動物們尋找出路。

Erica說：「我從未見過人們像現在這樣哭，事實上，他們身邊的所有東西，都是乾旱的和毀滅的，現在他們不得不很有可能放棄自己的家庭成員，因為人們無法提供水。」

這個動物之家現在大概有90隻動物，牠們都是從野火中倖存下來的生命，這只名叫Marshall的羊，剛剛向命運投降了，因為牠主人的農場正在乾旱中掙扎，Erica表示，農場將不得不用從海灣引進的鹹水先應付局面。

Erica說：「動物們聞到鹽的味道，所有人都知道鹹水，只會讓身體更加脫水，所以動物拒絕飲用。」

現在的局面變得更加絕望，養動物的人不得不把它們送到其它地方，但如果這只動物一直是以家庭寵物一樣對待的話，就會很讓人難以割捨。

Erica說：「告訴你的6歲女兒，她必須放棄她的牛，是不同的一回事。」

Erica每天至少一次把她的動物交給別人來養，甚至會直接放走，讓牠們自己在街上遊蕩。

Erica說：「我生氣是因為他們就連一點調查都不做，看不到外面有那麼多的資源。」

她表示，在互聯網上專門針對不同種類動物的非牟利機構，她的Flat Broke Farm的主要收入來自於私人募捐，她也會用卡車運水到鄰里的家中，以讓人們可以繼續飼養動物，雖然很難，但Erica喜歡她現在所做的一切，她正在考慮如果明年繼續乾旱，他們該如何是好。

Erica說：「我無法想像那將會怎樣，一定會有所不同，但每個人都在祈願，自然母親會保護我們的，她正在施展魔法 她最知道。」

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