Sonoma縣乾旱嚴重 動物收容所面臨艱難抉擇（視頻）

加州Sonoma縣正在面對前所未有的乾旱,這種情況影響加州的動物收容場所的工人生活的各個方面,他們不得不做出艱難的選擇。

您可能會認為,這裡是一個美麗的農場,然而因為前所未有的乾旱,這正在變成人畜都難以生存的地方。

16年前,在這片土地上建立Flat Broke Farm的Erica Gregory,現在正在為她的動物們尋找出路。

Erica說:「我從未見過人們像現在這樣哭,事實上,他們身邊的所有東西,都是乾旱的和毀滅的,現在他們不得不很有可能放棄自己的家庭成員,因為人們無法提供水。」

這個動物之家現在大概有90隻動物,牠們都是從野火中倖存下來的生命,這只名叫Marshall的羊,剛剛向命運投降了,因為牠主人的農場正在乾旱中掙扎,Erica表示,農場將不得不用從海灣引進的鹹水先應付局面。

Erica說:「動物們聞到鹽的味道,所有人都知道鹹水,只會讓身體更加脫水,所以動物拒絕飲用。」

現在的局面變得更加絕望,養動物的人不得不把它們送到其它地方,但如果這只動物一直是以家庭寵物一樣對待的話,就會很讓人難以割捨。

Erica說:「告訴你的6歲女兒,她必須放棄她的牛,是不同的一回事。」

Erica每天至少一次把她的動物交給別人來養,甚至會直接放走,讓牠們自己在街上遊蕩。

Erica說:「我生氣是因為他們就連一點調查都不做,看不到外面有那麼多的資源。」

她表示,在互聯網上專門針對不同種類動物的非牟利機構,她的Flat Broke Farm的主要收入來自於私人募捐,她也會用卡車運水到鄰里的家中,以讓人們可以繼續飼養動物,雖然很難,但Erica喜歡她現在所做的一切,她正在考慮如果明年繼續乾旱,他們該如何是好。

Erica說:「我無法想像那將會怎樣,一定會有所不同,但每個人都在祈願,自然母親會保護我們的,她正在施展魔法 她最知道。」

