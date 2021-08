報告指東聖荷西Reid-Hillview機場附近孩童血液含鉛量達危險水平（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣發表的一分報告顯示,東聖荷西的Reid-Hillview機場附近的孩童血液含鉛量達到危險水平,縣府目前正在考慮是否要關閉機場。

Santa Clara縣議會就Reid-Hillview機場附近孩童健康的一份委託報告發現,在2011到2020年期間,在超過17,000份孩童的血液樣本中,含鉛量類似密西根州Flint市2014年鉛污染水源的情況。

報告顯示,Flint市孩童在一年半的時間,血液每分升含鉛2至3微克,而Reid-Hillview機場附近的孩童,卻是長期血液含鉛量高。

而機場附近的鉛,來自活塞發動機的飛機所使用的含鉛汽油,含鉛汽油已經多年在汽車禁用,但是飛機用的含鉛汽油,從汽油的微粒和廢氣排放到機場周圍的地方,而因為機場附近的風主要從自西北部吹來,住在機場東南部的孩童,血液含鉛量因此提高。

Mountain Data Group報告發表人Sammy Zahran教授說:「機場以東的孩童,出現4.5微克以上血液鉛含量的機率,比機場以北的孩童高2.37倍。」

兒童專科醫生表示,鉛會影響孩童的腦部發育,而也沒有任何含量的鉛是屬於安全的。

使用該機場的一些機師表示,輕型飛機正逐步淘汰含鉛汽油。

Santa Clara縣議會將在8月11和12日舉行線上公聽會討論這份報告,然後在8月17日討論將採取什麼行動,包括不再使用這機場。

