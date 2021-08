布里德擔任公職期間涉多次違反道德守則被罰款（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長布里德因在擔任公職期間,幾次違反道德守則,而同意向道德委員會繳交接近2300元罰款。

周二披露的文件顯示,2015年,布里德擔任市參事期間,因為Pride遊行花車收受了兩筆捐款,沒有向道德委員會申報,而捐款本身也超出了法定上限。

2018年,布里德成為市長之後,曾去信要求時任州長布朗減少她兄長在監獄的刑期,雖然是一封私人信件,但布里德使用舊金山市長公函的信紙,信裡也稱呼自己是市長,令人質疑布里德是否嘗試用市長的名義去影響州長的決定。

另外,2019年,布里德接受時任工務局局長Mohammed Nuru免費為她修理汽車,違反了不能收受下屬禮物的守則。

布里德周二發表聲明指出,為自己過失負全責,她表示,與道德委員會合作之後,雙方達成協議,有關罰款的協議仍需得到道德委員的同意才會落實。

布里德表示,協議公平,她強調所發生的事,並沒有影響她身為市長的判斷能力,她願意對自己的行為負責,並以身作則。

