布里德擔任公職期間涉多次違反道德守則被罰款（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市長布里德因在擔任公職期間，幾次違反道德守則，而同意向道德委員會繳交接近2300元罰款。

周二披露的文件顯示，2015年，布里德擔任市參事期間，因為Pride遊行花車收受了兩筆捐款，沒有向道德委員會申報，而捐款本身也超出了法定上限。

2018年，布里德成為市長之後，曾去信要求時任州長布朗減少她兄長在監獄的刑期，雖然是一封私人信件，但布里德使用舊金山市長公函的信紙，信裡也稱呼自己是市長，令人質疑布里德是否嘗試用市長的名義去影響州長的決定。

另外，2019年，布里德接受時任工務局局長Mohammed Nuru免費為她修理汽車，違反了不能收受下屬禮物的守則。

布里德周二發表聲明指出，為自己過失負全責，她表示，與道德委員會合作之後，雙方達成協議，有關罰款的協議仍需得到道德委員的同意才會落實。

布里德表示，協議公平，她強調所發生的事，並沒有影響她身為市長的判斷能力，她願意對自己的行為負責，並以身作則。

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