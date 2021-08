美國對台出售40架新型自走炮等武器 涉7.5億美元

【有線新聞】

總統拜登上任後首次對台軍售,涉及7億5千萬美元的多項武器系統,包括40架新型自走炮等。台灣表示感謝,強調會提升防衛能力,應對北京的軍事擴張和挑釁。北京則向美方提出嚴正交涉,稱會按形勢採取反制措施。

美國首度對台出售的M109A6新型自走炮,是美國炮兵部隊的主力火炮,被形容「1輛車能打出1個炮兵小隊的效果」。

美國同時會出售近1,700套炮彈強化套件,以及先進炮兵戰術數據系統等。

美國國防安全合作局聲明指,軍售有助台灣軍隊現代化,提升應對威脅以及與美國等盟友協同的能力,亦有助台方保持可靠防禦能力,維護區域政治穩定、軍事平衡和經濟進步,符合美國經濟和安全利益。

台灣當局向美國表示誠摯感謝,指這次軍售反映華府高度重視台灣的防衛能力,有助提升地面部隊快速應變及火力支援能力。強調會加強防衛能力,應對北京持續的軍事擴張和挑釁行為,並透過台美緊密合作,維護台海安全及印太和平穩定。

這次軍售要先通過美國國會審查,再由台灣和國防承包商談判,之後簽訂合約、確定交付時間。台方估計,軍售可望在1個月後正式生效。

在北京,中國外交部表明堅決反對美國對台售武,已提出嚴正交涉。陸方批評做法違反國際法及一個中國原則,向台獨勢力發出錯誤信號、嚴重損害中美關係,敦促美方撤銷軍售計劃,並稱會根據形勢採取正當、必要的反制措施。

