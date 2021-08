【KTSF】

北加州幾場大山火所產生的煙霧開始飄到灣區,灣區空氣質素管理局發出煙霧警示,周四和周五生效。

當局指出,周四和周五,東灣和北灣部分地區將會看得見山火的煙霧,北加州McFarland Monument,以及River綜合山火正在燃燒。

灣區空氣質素管理局表示,飄至灣區的山火煙霧停留在高空,並未造成不健康的空氣質素,但肉眼可以看得見煙霧。

當局表示,會密切注意空氣質素的變化,如果大家聞到煙霧,應盡量留在室內。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。