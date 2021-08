全球過去一周新增逾400萬人確診 主要集中在亞洲和中東

【有線新聞】

全球過去一星期再多逾400萬人確診,主要集中在亞洲和中東。世衛表示,明白各地憂慮Delta變種病毒,但希望發達國家延遲「補針」計劃,以提高全球接種率。

Delta變種病毒肆虐,即使各地陸續接種疫苗,過去一個月,全球確診人數持續上升。這種最先在印度發現的病毒株,已擴散至逾130多個國家和地區。過去一星期,再多400萬人確診,主要集中在亞洲和中東。這兩大地區死亡病例亦增加3分1。

日本疫情升溫,全國單日新增超過1萬4千人確診,再創新高,不止正舉辦奧運的東京染病人數持續地高,剛進入緊急狀態的首都圈埼玉、千葉、神奈川三縣,確診數字亦創新高。

印尼、泰國的疫情亦嚴峻。泰國單日多20200人確診是歷來新高。印尼的確診死亡宗數亦上升,累計10萬人死亡,不夠兩個月攀升一倍。

世衛指,過去一星期新增病例,最多來自美國、印度、印尼和伊朗。歐洲確診宗數則下跌9%,西班牙、英國染病人數均減少。全球整體死亡個案亦下降百分之8。

部分發達國家開始或考慮,替國民打第三針新型肺炎疫苗。世衛總幹事譚德塞表,明白各國憂慮Delta變種病毒,但希望各地政府起碼最早9月底才考慮為民眾「補針」,以達至包括貧窮國家在內,每個國家至少有一成人口接種疫苗的目標。

