【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)的公立圖書館逐步重開,市府宣布到了8月17日,所有社區的圖書分館會全面重開。

舊金山華埠圖書館5月已經重開,是疫情之中全市最早重開的公立圖書館,之後,部分社區的圖書館也陸續重開,位於Page街的Park圖書館,以及Lenox Way的West Portal圖書館周二重開。

市府宣布9月勞工節之後,總圖書館會恢復疫情之前的服務時間,星期二到星期四,每天開放至晚上8時,其他日子開放至傍晚6時。

所有進入圖書館的人必須戴口罩。

