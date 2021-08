灣區中餐館老闆抱怨提高工資還是招不到人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州經濟6月15日重啟後,餐飲業依舊面臨勞工短缺,有中餐館老闆表示,就算提高工資,還是招不到人。

在中半島Foster City開布斐餐廳的楊長城,在餐飲業已經做了25年,從紐約的中國城起家,現在在灣區開餐館,也歷經過起起落落,但從沒像現在這麼嚴重。

楊長城說:「從2001年的911,2008的金融風暴,到去年的疫情,我們真的想不到會有這麼大的影響,這疫情到現在我們還不知道甚麼時候會真正的結束。」

楊長城的餐廳屬大型餐館,可容納400多人,去年居家令開始後,大餐館做外賣收入有限,終於等到加州經濟重啟,客人回流了,但卻招不到員工。

楊長城說:「現在外面只招不到5個人,都是自己家裡面小孩,現在沒去上學,學校沒上學,大學沒回去都在家裡幫忙。」

楊長城說,疫情之前,需要將近20名員工,現在還短缺7、8位,姪子的女朋友都找來幫忙。

楊長城說:「就算是加工資,有的人都不願意來上班,不是加工資的問題,我們也一直在加工資,就是招不到人。」

他認為最主要的原因還是州失業金,加上聯邦補助金太優渥,導致許多人寧可拿失業金,也不要工作。

楊長城說:「如果一直補助,大家在家不去上班,總有一天要停,你看現在食品價格,一下子高那麼多,還是要從老百姓口袋拿出來,這些發出去的錢,也都是納稅人的錢。」

加州餐館協會早前估計,有3分之1的餐館因為疫情關閉,存活下來的,卻面臨勞工短缺。

根據統計,從5月開始到6月底,餐飲及酒店行業已經增加42萬份工作,但距離疫情前還短缺45萬份。

聯邦失業紓困金要到9月才發放結束,再加上學校陸續的開學,業界人士認為,餐飲業人手短缺的問題,可能要到8月底才會改善。

不過楊長城對此並不樂觀,認為人手短缺問題,可能會持續到年底。

