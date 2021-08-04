灣區中餐館老闆抱怨提高工資還是招不到人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州經濟6月15日重啟後，餐飲業依舊面臨勞工短缺，有中餐館老闆表示，就算提高工資，還是招不到人。

在中半島Foster City開布斐餐廳的楊長城，在餐飲業已經做了25年，從紐約的中國城起家，現在在灣區開餐館，也歷經過起起落落，但從沒像現在這麼嚴重。

楊長城說：「從2001年的911，2008的金融風暴，到去年的疫情，我們真的想不到會有這麼大的影響，這疫情到現在我們還不知道甚麼時候會真正的結束。」

楊長城的餐廳屬大型餐館，可容納400多人，去年居家令開始後，大餐館做外賣收入有限，終於等到加州經濟重啟，客人回流了，但卻招不到員工。

楊長城說：「現在外面只招不到5個人，都是自己家裡面小孩，現在沒去上學，學校沒上學，大學沒回去都在家裡幫忙。」

楊長城說，疫情之前，需要將近20名員工，現在還短缺7、8位，姪子的女朋友都找來幫忙。

楊長城說：「就算是加工資，有的人都不願意來上班，不是加工資的問題，我們也一直在加工資，就是招不到人。」

他認為最主要的原因還是州失業金，加上聯邦補助金太優渥，導致許多人寧可拿失業金，也不要工作。

楊長城說：「如果一直補助，大家在家不去上班，總有一天要停，你看現在食品價格，一下子高那麼多，還是要從老百姓口袋拿出來，這些發出去的錢，也都是納稅人的錢。」

加州餐館協會早前估計，有3分之1的餐館因為疫情關閉，存活下來的，卻面臨勞工短缺。

根據統計，從5月開始到6月底，餐飲及酒店行業已經增加42萬份工作，但距離疫情前還短缺45萬份。

聯邦失業紓困金要到9月才發放結束，再加上學校陸續的開學，業界人士認為，餐飲業人手短缺的問題，可能要到8月底才會改善。

不過楊長城對此並不樂觀，認為人手短缺問題，可能會持續到年底。

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