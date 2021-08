【有線新聞】

美國國防部五角大樓外發生襲擊案,一個駐守國防部的警員被人用刀刺死,男疑犯被警方擊斃,亦有人受傷。五角大樓一度要封鎖。

警方搜捕疑犯期間,國防部一直重複廣播提醒員工:「各位員工注意、各位員工注意,五角大樓因應警方行動,維持封鎖,請留在原地直至另行通知。」

事發在當地周二上午10時半左右,在國防部對出交通轉乘中心的巴士月台,一名男子持刀刺一名警員的頸部,接著傳出多下槍聲。有在場的記者聽到警員大叫「有槍手」。

當局指,死亡的27歲男疑兇加入過海軍陸戰隊,曾涉及襲警等控罪。負責國防部保安的部門拒絕交代案發詳情,聯邦調查局已介入調查。

國防部長奧斯汀等官員事發時,正在白宮與總統拜登開會,奧斯汀之後趕回五角大樓了解情況。

