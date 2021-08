紐約市要求民眾到餐館堂食要出示接種疫苗證明

【KTSF 馮政浩報導】

印度Delta變種病毒來勢洶洶,一些大型機構僱主紛紛要求員工和顧客的有打針證明,而紐約市將會要求進入餐館堂食和公共室內活動之前,要出示已經接種疫苗證明。

美國人接種疫苗有如一場競賽,七成的成年人打了最少一針,達到主要里程碑,白宮現在將眼光放在私人機構。

總統拜登說:「我們需要人人去打針,這對於維持經濟強大非常關鍵。」

而紐約市就成為全美國第一個城市在進入餐館、體育館、表演場所,以及參加其它室內活動,民眾都要出示已接種疫苗證明。

紐約市長白思豪說:「如果沒打針,不好意思,你不可以參與這些活動。」

醫院又開始爆滿,而新型肺炎個案最嚴重地方,是未接種疫苗比率最高的州,大部分是東南部。

佛羅里達州州長撤除強制防疫措施,而他的州新增確診個案是全美國最多之一。

佛州州長Ron DeSantis說:「有些人隱居一年半,戴6個口罩仍然感染,因此我們要面對現實。」

在路易斯安那州,醫生提出警號,星期一全州最大的醫院全部病床都有病人。

Our Lady of the Lake區域醫療中心醫務主任Catherine O’Neal說:「這是我們見到最差的。」

而他們的病人年紀越來越輕,急症室每週有40到60個兒童確診,有越來越多人要入院治療。

白宮說,在疫情最嚴重的州,最近的每日接種疫苗率都提高兩倍有多。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。