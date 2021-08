【KTSF】

周二是「全國警民同樂夜」(National Night Out),灣區包括舊金山(三藩市)多個分區警局周二晚都有舉行多項相關活動。

「全國警民同樂夜」每年都會舉辦一次,列治文分區警局下午4時開始,活動目的是加強警民合作關係,讓民眾可以近距離跟警察見面,有望共同打擊罪案。

除了有零食和飲品,給小孩子玩的吹氣跳彈床之外,警局又會送出禮品。

舊金山其他10個警察分局,以及東灣Hayward、中半島San Mateo、南灣Mountain View的警局等都有舉辦類似活動。

