數千非裔受惠於疫情援助法案 學生貸款獲註銷

數千名非洲裔在學生時代的債務高達數百萬美元,而根據CARES法案,這些學生債務神奇地消失了。

Carrington Whigham是佛羅里達農工大學的一名正在嶄露頭角的大四學生,她還是學生會主席,對大學畢業後有著遠大的夢想。

Whigham說:「我知道我想最終進入政治領域或娛樂圈。」

這位前途無量的應屆畢業生,有8千美元學生貸款要償還,她需要在註冊課程之前付清,然而她這筆債務突然清零了。

Whigham說:「當我看到我的帳戶清零,特別是身為外州學生,我才不會查問上天此舉。」

Whigham並不孤單,發生在她身上的故事也發生在全國範圍內的數千名學生身上。

佛羅里達農工大學校長George French Jr.說:「你應該知道,在過去的一年半,該機構提供了超過1600萬美元的學費支持和債務減免。」

佛羅里達農工大學是美國教育部20個在過去3個月在財務上幫助學生的大學之一,教育部在過去3個月中,償還了總計超過2500萬美元的學生債務,這些錢來自於高等教育緊急救濟基金,這筆錢也是《新冠病毒援助、救濟與經濟安全》法案的一部份。

French Jr.說:「我收到了學生的電話、短信和電子郵件,此前他們或將無法在秋季重返校園。」

根據公立大學協會2016年的一項研究發現,大約78%的學士學位,獲得者有3萬元以下的債務。

美國教育部官員表示,免除學生貸款債務,對於有色人種學生而言至關重要。

佛州農工大學學生事務副總裁William Hudson博士說:「學生的債務減少,意味著他們的信用評分會更好,也意味著他們有機會買屋買車和其他物品。」

Whigham的家人努力,讓她和她的兄弟上得起大學,現在他們獲得了亟需的援助。

Whigham說:「我覺得我必須把這火炬傳下去,以確保其支持得到充分利用。」

