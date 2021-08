【KTSF】

夏威夷大島爆發歷史上最大野火,政府出動陸軍第25戰鬥航空旅協助滅火。

夏威夷大島著火面積超過62平方英里,是有記錄以來最大規模的野火,兩間房屋被毀,成千上萬人需要撤離。

消防部門正在控制火勢,陸軍第25戰鬥航空旅出動軍機參與滅火,據軍隊公佈的現場片段顯示,相關人員逆風點燃乾草和灌木,阻止火勢蔓延。

當局上星期日晚間取消了疏散令,但提醒新一周的強風可能會再次引發危險,警告可以隨時恢復。

夏威夷的火災與美國西部的許多火災不同,通常在島嶼氣候乾燥的大草原上爆發。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。