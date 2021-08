眾院共和黨人報告指有證據證明新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

【KTSF】

國會眾議院外交委員會共和黨人周一發表報告指出,他們獲得充份證據,證明沙士二型冠狀病毒是從中國武漢病毒研究所外洩,報告也建議傳召世衛疫情溯源專家組唯一的美國籍人員達扎克(Peter Dazark)到國會作證。

眾議院共和黨人的報告指出,武漢病毒研究所的科學家改造了病毒,感染人類,而這類行動很可能被隱瞞。

報告的更新版認為,病毒源自動物的說法,由於找不到動物宿主而無法成立,而根據現有的信息,的確有記錄顯示,中國努力混淆、隱藏和銷毀證據,同時也沒有物證足以證明病毒源於自然,報告認為,現在是時候排除華南海鮮市場是疫情的原始爆發點。

報告人MikeMcCaul表示,美國知道武漢病毒研究所在不安全的條件下研究,增進病毒的功能,而中國CDC的領導,以及負責武漢病毒研究所四級生物安全的主任,曾經在2019年夏天公開表示關注武漢研究所實驗室的安全,報告相信沙士二型病毒是在2019年8月底或9月初外洩,中共與有關的科學家在知情後急忙掩飾,在半夜將他們的病毒數據庫下線,並要求撥款超過100萬美元以加強保安,但為時已晚,病毒已經從武漢傳播。

衛星圖片顯示,一個月內,武漢病毒研究所周邊醫院突然增加許多類似新型肺炎的病人,同一時間,武漢軍人運動會的人員也有類似的症狀,當中有運動員將病毒帶回他們的國家,造成最早期的世界傳播。

報告也點名世衛疫情溯源專家組唯一獲得中國接受的美國籍人員達扎克同武漢病毒研究所有合作關係,報告指他成為中國放假料工程的“公共面孔”,而這項放假料工程,旨在壓制公眾討論實驗室外洩病毒的可能性,報告建議國會傳召他作證。

此外,報告也提到美國政府曾經透過達扎克領導的EcoHealth組織,資助武漢病毒研究所進行增進病毒功能的研究,報告要求對此展開跨黨派調查。

