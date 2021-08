調查指更多學生出現心理健康問題

【KTSF 韓千繪報導】

焦慮、抑鬱和疲憊,一所知名大學說,這些心理健康問題,在他們調查的學生中都有上升趨勢。

在疫情當中又一個學年開始了,當大學生們返回校園時,還有一些擔憂在繼續攀升。

俄亥俄州立大學首席健康官Bernadette Melnyk說:「身心健康的學生,在學業上表現更好。」

Melnyk說,4月份對她的學生進行的一項調查顯示,有28%的受訪者患有抑鬱症,另有42%的人達到了臨床焦慮的臨界點,71%的人說他們感到筋疲力盡,這些所有的症狀,與去年8月相比上升了40%。

調查結果還表明,這些與心理健康問題作鬥爭的學生們,比以往喝了更多的酒,吸了更多的煙,或更頻繁地抽電子煙,吃了更多不健康的食物,同時體力活動變得更少。

Melnyk說:「他們需要安排體育活動,減壓、健康飲食,就像他們安排課程一樣。」

任何在心理健康方面苦苦掙扎的學生,都應該努力培養應對和應變能力。

首先是建立聯繫,尋求幫助支持他們的心理健康,減少孤立,不要讓焦慮或抑鬱干擾注意力。

Melnyk說:「他們迫不及待想獲得幫助。」

Melnyk還說,大學也需要重視學生心理健康問題,並作出投資。

即使在新冠疫情大流行之前,心理健康也一直是大學生需要關注的一個問題,但是在疫情時期,這個問題變得更糟了。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。