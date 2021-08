【KTSF 郭柟報導】

加州乾旱問題持續,水務局預料將會表決是否在未來幾星期實施制水,一旦通過,可能影響中谷地區農地的食水供應,從而令農作物漲價。

加州農業聯會表示,一旦州府實施制水,將會限制農場從Sacramento和San Joaquin的河抽取食水,令好多農場可能失去食水供應,有些農場就打算抽用地下水,取代河水。

加州有米農更加表示,已經削減了10萬英畝的農地,即是有大約兩成農地停止種植大米,而制水對農業的影響,不久也會反映在消費者身上,農地供應減少,可能握高農作物價錢,有農場也可能增加購買進口的農作物。

但是農業聯會表示,更令他們擔心的是,即將來臨的冬季可能都會很乾旱。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。