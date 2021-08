【KTSF 韓千繪報導】

加州的乾旱問題和節水禁令,可能影響中谷地區農地的食水供應,從而令農作物漲價。

加州水務局周二表決通過了一項命令,將禁止中谷地區農民使用河流和溪流來灌溉莊稼。

由於加州極度缺水,早在7月23號,水務局就發布了沙加緬度-San Joaquin三角洲流域的緊急削減用水令的草案,水務局周二這項命令,將在未來幾星期內生效,許多依賴州水務項目,或聯邦中谷項目而生存的人,已經在面對資源大幅削減的情況。

