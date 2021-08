【KTSF】

過去一年,灣區私營企業員工的本地工資和薪水增長了3.4%,而美國的平均水平為3.5%。

2020年6月到2021年6月,舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)、聖荷西三大都會區的私營企業員工的工資和薪水增長了3.4%,全國的平均是3.5%,增加最多的是洛杉磯,為5.4%,最少的德州休斯敦,只增加2.1%。

在大都會區酬勞成本方面(compensation cost),也就是工資加上福利,舊金山灣區增長了3.1%,與美國平均相同。

自2017年以來,灣區僱主給員工的薪酬,成本平均每年增長3.2%。

