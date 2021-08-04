加州單日7千多人染疫 確診率升至6.7%（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州單日多7,318人確診新型肺炎，確診率升至6.7%，有5千幾人染疫住院，灣區包括舊金山（三藩市）在內7個縣周二重新實施口罩令，居民不論是否已完成接種疫苗，在室內公共場所必須戴口罩。

這7個縣包括Alameda、Contra Costa、Marin、舊金山、San Mateo、Santa Clara、Sonoma，以及柏克萊市，居民在包括餐廳、健身室、商店等室內場所都必須戴口罩，有人說即使接種完整疫苗都會繼續戴口罩，另外都有人表示不介意戴口罩健身。

Kaiser醫院規定，所有員工，包括醫護人員，必須在9月30日之前接種完整疫苗才可上班，Kaiser在全國有21萬幾名員工，其中77.8%已接種完整疫苗。

奧克蘭（屋崙）棒球運動家A’s都規定，觀眾在大球場室內的觀賽區必須戴口罩。

Contra Costa縣的Brentwood聯合校區，其中8間學校周一發現至少12名學生以及一名教職員確診新型肺炎，但縣參事相信，他們並非在校內受感染，該縣感染率是全灣區最高，有8.6%。

舊金山國際機場指，最近多了很多外國旅客專程買機票飛來舊金山接種J&J一劑過的新型肺炎疫苗，機場方面指至今為超過1,000名來自50個不同國家和地區的人打針，又指機場有供應充裕的疫苗，所以很高興幫到他們。

舊金山市府提供Vax to You上門疫苗接種服務，民眾如果集合5至12人，可以透過電話、電郵或網站，向市府預約上門去你的家或工作場所提供疫苗接種服務。

Vax To You預約電話：(628) 652-2700，或電郵往：[email protected]，網站：sf.gov/vaxtoyou

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