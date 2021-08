加州單日7千多人染疫 確診率升至6.7%（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州單日多7,318人確診新型肺炎,確診率升至6.7%,有5千幾人染疫住院,灣區包括舊金山(三藩市)在內7個縣周二重新實施口罩令,居民不論是否已完成接種疫苗,在室內公共場所必須戴口罩。

這7個縣包括Alameda、Contra Costa、Marin、舊金山、San Mateo、Santa Clara、Sonoma,以及柏克萊市,居民在包括餐廳、健身室、商店等室內場所都必須戴口罩,有人說即使接種完整疫苗都會繼續戴口罩,另外都有人表示不介意戴口罩健身。

Kaiser醫院規定,所有員工,包括醫護人員,必須在9月30日之前接種完整疫苗才可上班,Kaiser在全國有21萬幾名員工,其中77.8%已接種完整疫苗。

奧克蘭(屋崙)棒球運動家A’s都規定,觀眾在大球場室內的觀賽區必須戴口罩。

Contra Costa縣的Brentwood聯合校區,其中8間學校周一發現至少12名學生以及一名教職員確診新型肺炎,但縣參事相信,他們並非在校內受感染,該縣感染率是全灣區最高,有8.6%。

舊金山國際機場指,最近多了很多外國旅客專程買機票飛來舊金山接種J&J一劑過的新型肺炎疫苗,機場方面指至今為超過1,000名來自50個不同國家和地區的人打針,又指機場有供應充裕的疫苗,所以很高興幫到他們。

舊金山市府提供Vax to You上門疫苗接種服務,民眾如果集合5至12人,可以透過電話、電郵或網站,向市府預約上門去你的家或工作場所提供疫苗接種服務。

Vax To You預約電話:(628) 652-2700,或電郵往:[email protected],網站:sf.gov/vaxtoyou

